Каратист Горуна выиграл золотую медаль на Европейских играх

Новости спорта: Каратист Станислав Горуна выиграл золотую медаль на Европейских играх.

Каратист Станислав Горуна выиграл золотую медаль на Европейских играх.

30-летний украинец триумфовал в категории кумитэ до 75 килограмм.

В финале Станислав Горуна одолел представитель Азербайджана Рафаэля Агаева — 4:0.

Для Украины эта медаль стала уже пятой в категории каратэ — помимо Горуны, золото в Минске уже успела завоевать Анита Серегина. Также по бронзе завоевали Валерий Чеботарь и Галина Мельник, а серебро на счету Анжелики Терлюги.

В общем медальном зачете Украина сейчас находится на 3-й позиции — наши спортсмены в Минске завоевали уже 51 медаль (16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых).

Европейские игры в Минске проходят с 21 по 30 июня. Соревнования стали частью квалификации спортсменов на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.