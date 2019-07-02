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ВАДА: Около 300 спортсменов из РФ подозреваются в нарушении антидопинговых правил

ВАДА: Около 300 спортсменов из РФ подозреваются в нарушении антидопинговых правил
22:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости спорта: ВАДА сообщило, что 298 российских спортсменов имеют подозрительные результаты допинг-проб.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) намерено до конца года расследовать все приоритетные дела российских спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

"Мы оцениваем, что к концу 2019 года все приоритетные дела будут расследованы ВАДА", - говорится в заявлении агентства во вторник.

В нем отмечается, что в настоящее время подозреваются в нарушениях 298 российских спортсменов, данные с доказательствами по 43 из них составлены и отправлены в спортивные федерации для дальнейшего расследования. В случае, если федерации решат не применять санкции, ВАДА снова пересмотрит данные и обсудит факты с этими федерациями.

ВАДА также может подать данные по этим делам для разбирательства в Спортивный арбитражный суд.

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Легкая атлетика, Допинг, Тест, Новости спорта, VADA, Допинг-тест.
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