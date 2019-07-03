В Киеве "зажглись" звезды Борзова, Клочковой, Медведенко и Романчука (Видео)

Новости спорта: В Киеве на Спортивной площади состоялось торжественное открытие звезд четырех выдающихся спортсменов Украины.

3 июля возле ТРЦ Gulliver "зажгли" звезды украинских спортсменов Яны Клочковой, Станислава Медведенко, Михаила Романчука и Валерия Борзова.

Видео с места события:

Пловчиха Яна Клочкова является четырехкратной олимпийской чемпионкой; профессиональный баскетболист Станислав Медведенко является двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации; пловец вольного стиля Михаил Романчук - чемпион Европы и Мира 2018 года и призер чемпионата мира; легкоатлет-спринтер Валерий Борзов является двукратным олимпийским чемпионом и трехкратным призером Олимпийских игр.