Первое "золото" Всемирной Универсиады-2019 завоевала Бех-Романчук

Новости спорта: Марина Бех-Романчук принесла Украине первое "золото" на Всемирной Универсиаде-2019.

В шестой медальный день XXX Всемирной летней Универсиады в Неаполе (Италия) копилка сборной Украины пополнилась первой золотой наградой.

Победительницей Всемирной Универсиады стала студентка Каменец-Подольского национального университета им. И. Огиенко легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

Бех-Романчук заняла первое место в секторе для прыжков в длину с результатом 6,84 метра.

В активе сборной Украины в Неаполе пока 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.

Всего в 14 июля на студенческих Играх-2019 разыграют 250 комплектов наград в 18 видах спорта.