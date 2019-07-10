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Первое "золото" Всемирной Универсиады-2019 завоевала Бех-Романчук

Первое "золото" Всемирной Универсиады-2019 завоевала Бех-Романчук
09:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Марина Бех-Романчук принесла Украине первое "золото" на Всемирной Универсиаде-2019.

В шестой медальный день XXX Всемирной летней Универсиады в Неаполе (Италия) копилка сборной Украины пополнилась первой золотой наградой.

Победительницей Всемирной Универсиады стала студентка Каменец-Подольского национального университета им. И. Огиенко легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

Бех-Романчук заняла первое место в секторе для прыжков в длину с результатом 6,84 метра.

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В активе сборной Украины в Неаполе пока 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.

Всего в 14 июля на студенческих Играх-2019 разыграют 250 комплектов наград в 18 видах спорта.

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Легкая атлетика, Новости спорта, Универсиада, Марина Бех-Романчук.
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