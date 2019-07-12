Австралийки в борьбе за золото обошли украинок на Всемирной летней Универсиаде

В девятый медальный день XXX Всемирной летней Универсиады в Неаполе (Италия) серебряным призером в соревнованиях по легкой атлетике стала женская команда Украины в составе студенток Восточноевропейского национального университета им. Л. Украинки Елены Собчук, Марии Филюк и Валентины Мирончук.
Собчук, Филюк и Мирончук заняли второе командное место в ходьбе на 20 км.
Победили в этой дисциплине спортсменки Австралии.
В активе сборной Украины в Неаполе 1 золотая, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
Всего до 14 июля на студенческих Играх-2019 разыграют 250 комплектов наград в 18 видах спорта.