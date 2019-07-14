Левченко рассказала о своих планах после победы на молодежном ЧЕ

Новости спорта: Украинка собирается выступить на чемпионате страны и готовиться к чемпионату мира.

Украинская высотница Юлия Левченко в интервью European Athletics поделилась своими впечатлениями после победы на чемпионате Европе U-23 в шведском Евле с результатом 1.97 м, а также рассказала о своих дальнейших планах.

"Я счастлива с этим результатом и высотой. У меня была хорошая компания с этими девочками, мне повезло. Дальше я приму участие в национальном чемпионате, затем буду хорошо готовиться к чемпионату мира в Дохе", - сказала Левченко.

Ранее сообщалось, что выиграла золото на чемпионате Европы U-23 в шведском Евле с результатом 1.97 м.