Российский волейболист дисквалифицирован на полтора года за употребление кокаина

Новости спорта: Волейболист Павел Мороз дисквалифицирован на полтора года из-за провала допинг-теста.

Российский волейболист Павел Мороз дисквалифицирован на полтора года, поскольку в его допинг-пробе был обнаружен кокаин.

Павел Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил, начиная с 12 ноября 2018 года. Такое наказание предусмотрено за использование стимуляторов, не относящихся к особым субстанциям (S6a). В допинг-пробе спортсмена был обнаружен кокаин. Информация о нарушении официально обнародована.

32-летний Мороз выступал за МГТУ (2004–2010), "Кузбасс" (2010–2013), новосибирский "Локомотив" (2013–2015), южнокорейский "Инчхон Эйр Джамбос" (2015–2016), "Урал" (2016–2017), "Факел" (2017–2018), и "Динамо-ЛО" (2018). Мороз – серебряный призер чемпионата России (2013/14), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна – Клубного чемпионата мира (2013).