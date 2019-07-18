Украинские синхронистки пробились в финал чемпионата мира в комбинации

Новости спорта: В соревнованиях по артистическому плаванию прошла квалификация в комбинации.

В Кванджу (Республика Корея) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

Украинки Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Владислава и Марина Алексеевы, Яна Нарижная, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Александра Коваленко и Вероника Гришко показали 3-й результат (94,3333 балла) среди 15-ти команд и прошли в финал, который состоится 20 июля.

Лучшую сумму набрали россиянки (96,6557), второй результат показали китаянки (96,0000).

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На чемпионате мира по водным видам спорта до 28 июля разыграют 76 комплектов медалей.