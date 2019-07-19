Александр Емельяненко вернется в октагон осенью

Новости спорта: Боец ММА Александр Емельяненко проведёт следующий бой в конце сентября или начале октября.

Бой будет проходить в рамках турнира промоушена Gorilla Fighting Championship, сообщил сам Емельяненко. Пока соперник Александра неизвестен.

В последний раз Емельяненко выходил в октагон в августе 2018 года. Тогда его поединок с Тони Джонсом завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что соперником Емельяненко может стать бывший боец UFC Энтони Джонсон. За свою карьеру Емельяненко одержал 28 побед и потерпел семь поражений.

Сам Емельяненко сообщал, что может перейти в организацию Bare Knuckle FC. Но, по всей видимости, стороны так и не договорились о контракте.