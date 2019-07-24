Сборная Украины выиграла первые медали на олимпийском фестивале в Баку

Новости спорта: Во второй день копилка сборной Украины пополнилась на 7 медалей.

Сборная Украины выиграла семь медалей во второй день соревнований ХV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Баку (Азербайджан).

Единственное золото дня в командном первенстве завоевали гимнасты Назар Чепурной, Илья Ковтун и Владимир Костюк.

Серебро на счету пловца Ростислава Крыжановского (200 м брасс) и борца греко-римского стиля Александра Яковлева (до 51 кг).

Бронзовые медали в активе легкоатлета Артура Фельфнера (копье), борцов вольного стиля Ивана Терзи (до 51 кг) и Ивана Семенова (до 65 кг), а также греко-римского - Марьяна Голубовский (до 65 кг).