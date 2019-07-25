Романчук и Фролов провалились в медальном заплыве чемпионата мира

Новости спорта: Украинские пловцы не смогли побороться за награды в заплыве на 800 метров вольным стилем.

В финале Сергей Фролов с результатом 7:47,32 занял седьмое место, а Михаил Романчук финишировал последним (7:49,32).

Романчук на отсечке 200 метров шел пятым, Фролов по ходу медального заплыва ни разу не поднимался выше шестой позиции.

Чемпионом мира в заплыве на 800 метров вольным стилем с рекордом Европы (7:39.27) стал Грегорио Пальтриньери. Для итальянца это золото стало третьим в карьере.

С национальными рекордами позади Пальтриньери финишировали норвежец Хенрик Кристиансен (7:41.28) и француз Давид Обри (7:42.08).