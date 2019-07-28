Фото ног польского велогонщика взбудоражило Сеть

Снимки, на которых сильно выделяются вены, мышцы и сухожилия, не оставили равнодушными пользователей Сети.
"Готовлюсь ко второй части сезона! Ноги готовы, голова, кажется, тоже. Осталось получить удовольствие и добиться хорошего результата", — написал Марчинский.
Многие пользователи восхитились спортивной формой Марчинского, но некоторые выразили удивление: "Томаш, наверное, забыл надеть кожу и сухожилия", — написано в одном из комментариев. "Разве с таким не нужно обратиться к врачу"? — спросил другой пользователь.
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BEZnapinki wchodzę w drugą część sezonu. Noga gotowa, głowa, też, podobno teraz tylko mieć fun i dobry wynik przyjdzie sam! #cycling #cyclinglife #felling #ready #conganas #legs #cyclinglegs #ciclismo #piernas #skinny #nike #sportlife #sportsman #body #polska #workout #muscles #training #hard #work #loco #tomaszmarczynski #letsgo #fight
p>35-летний Марчинский — победитель двух этапов веломногодневки "Вуэльта". В текущем сезоне он пропускает "Тур де Франс".