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Фото ног польского велогонщика взбудоражило Сеть

Фото ног польского велогонщика взбудоражило Сеть
22:02 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Польский велогонщик команды Lotto-Soudal Томаш Марчинский опубликовал в "Инстаграме" фотографии своих ног после тренировки.

Снимки, на которых сильно выделяются вены, мышцы и сухожилия, не оставили равнодушными пользователей Сети.

"Готовлюсь ко второй части сезона! Ноги готовы, голова, кажется, тоже. Осталось получить удовольствие и добиться хорошего результата", — написал Марчинский.

Многие пользователи восхитились спортивной формой Марчинского, но некоторые выразили удивление: "Томаш, наверное, забыл надеть кожу и сухожилия", — написано в одном из комментариев. "Разве с таким не нужно обратиться к врачу"? — спросил другой пользователь.

p>35-летний Марчинский — победитель двух этапов веломногодневки "Вуэльта". В текущем сезоне он пропускает "Тур де Франс".

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Велоспорт, Новости велоспорта, Томаш Марчинский.
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