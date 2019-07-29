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Сайборг может покинуть UFC

Сайборг может покинуть UFC
09:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Крис Сайборг может покинуть организацию из-за плохих отношений с Дэной Уайтом.

Бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг может покинуть организацию из-за плохих отношений с Дэной Уайтом. По словам Сайборг, слова Уайта вредят её репутации.

«У меня много недопонимания с UFC. Я не жалуюсь, но речь не только о боях. Люди не видят внутренних событий, которые мешают мне остаться в организации. Все знают, что у меня не лучшие отношения с промоушеном. У меня плохие отношения с Дэной Уайтом. Он задевает меня, говорит разное. Уайт при этом не намерен извиняться.

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Дэна говорит, что я не хочу поединка с Амандой Нуньес. Он лжёт, потому что я сразу сказала ему, что хочу реванш. В итоге это вредит моей репутации. Если я останусь в UFC, не хочу, чтобы моей репутации был нанесён ущерб», — приводит слова Крис Сайборг MMAFighting.

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MMA, UFC, Новости UFC, Крис Сайборг.
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