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Кастер Семеню не допустят к чемпионату мира

Кастер Семеню не допустят к чемпионату мира
14:44 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Легкоатлетка отказывается проходить гормональную терапию.

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня пропустит ближайший чемпионат мира по легкой атлетике, который состоится в Дохе. Об этом сообщает агентство Reuters.

У спортсменки был зафиксирован повышенный уровень тестостерона в организме. Согласно новым правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций от апреля 2018 года, необходимый уровень тестостерона не должен превышать пяти наномоль на литр.

Семеня изначально была не допущена, однако затем Федеральный суд Швейцарии удовлетворил ее апелляцию. Теперь же суд отменил это решение.

Семеня является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров.

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Легкая атлетика, Кастер Семеня, ЧМ по легкой атлетике, Новости легкой атлетики.
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