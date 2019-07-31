Сборная Украины назвала состав на ЧЕ по легкой атлетике

Исполком ФЛАУ утвердил состав сборной Украины для участия в командном чемпионате Европы по легкой атлетике, сообщает официальный сайт федерации.
В состав сборной Украины вошли 50 спортсменов (25 мужчин и 25 женщин) и 21 официальное лицо.
Женщины:
Ратникова Виктория — 100 м, 4х100 м
Брызгина Елизавета — 200 м, 4х100 м
Климюк Екатерина — 400 м, 4х100 м
Плотицына Анна — 100 м с/б, 4х100 м
Рыжикова Анна — 400 м с/б, 4х400 м
Чубковцова Анна — 4х100 м
Качур Яна — 4х100 м
Аврамчук Иванна — 4х100 м
Подгородецкая Ева — 4х100 м
Пироженко-Чорномаз Наталья — 4х400 м
Логвиненко Алина — 4х400 м
Мельник Татьяна — 4х400 м
Брызгина Анастасия — 4х400 м
Прищепа Наталья — 800 м, 1500 м
Шматенко Юлия — 3000 м
Шкурко Виктория — 5000 м
Жмурко Анна — 3000 м с/п
Левченко Юлия — прыжки в высоту
Килипко Марина — прыжки с шестом
Красуцкая Анна — прыжки в длину
Саладуха Ольга — тройной прыжок
Голодная Ольга — толкание ядра
Фетискина Татьяна — метание копья
Климец Ирина — метание молота
Семенова Наталья — метание диска
Мужчины:
Соколов Александр — 100 м, 4х100 м
Смелик Сергей — 200 м, 4х100 м
Даниленко Даниил — 400 м, 4х400 м
Хоменко Кирилл — 110 м с/б
Нечипоренко Денис — 400 м с/б, 4х400 м
Кострица Эрик — 4х100 м
Кузин Максим — 4х100 м
Коваленко Станислав — 4х100 м
Бодров Игорь — 4х100 м
Миронец Олег — 4х400 м
Поздняков Алексей — 4х400 м
Бикулов Дмитрий — 4х400 м
Гуцол Евгений — 800 м
Каяфа Олег — 1500 м
Маслов Станислав — 3000 м
Кыц Владимир — 5000 м
Коваль Василий — 3000 м с/п
Крымаренко Юрий — прыжки в высоту
Киру Кирилл — прыжки с шестом
Исаченков Ярослав — прыжки в длину
Малосилов Александр — тройной прыжок
Мусиенко Игорь — толкание ядра
Ничипорчук Александр — метание копья
Перевозников Сергей — метание молота
Нестеренко Никита — метание диска
Командный чемпионат Европы в городе Быдгощ в Польше с 9 по 11 августа.