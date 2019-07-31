Скачать
Среда, 31.07.2019
Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
Бокс: Деревянченко сразится с Альваресом
Бокс: Деревянченко сразится с Альваресом
Колос в дебютном матче УПЛ обыграл Мариуполь
Колос в дебютном матче УПЛ обыграл Мариуполь
Лига чемпионов: расписание матчей 31 июля
Лига чемпионов: расписание матчей 31 июля

Сборная Украины назвала состав на ЧЕ по легкой атлетике

Сборная Украины назвала состав на ЧЕ по легкой атлетике
15:44 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: В состав команды вошли 50 спортсменов.

Исполком ФЛАУ утвердил состав сборной Украины для участия в командном чемпионате Европы по легкой атлетике, сообщает официальный сайт федерации.

В состав сборной Украины вошли 50 спортсменов (25 мужчин и 25 женщин) и 21 официальное лицо.

Женщины:

Ратникова Виктория — 100 м, 4х100 м

Брызгина Елизавета — 200 м, 4х100 м

Климюк Екатерина — 400 м, 4х100 м

Плотицына Анна — 100 м с/б, 4х100 м

Рыжикова Анна — 400 м с/б, 4х400 м

Чубковцова Анна — 4х100 м

Качур Яна — 4х100 м

Аврамчук Иванна — 4х100 м

Подгородецкая Ева — 4х100 м

Пироженко-Чорномаз Наталья — 4х400 м

Логвиненко Алина — 4х400 м

Мельник Татьяна — 4х400 м

Брызгина Анастасия — 4х400 м

Прищепа Наталья — 800 м, 1500 м

Шматенко Юлия — 3000 м

Шкурко Виктория — 5000 м

Жмурко Анна — 3000 м с/п

Левченко Юлия — прыжки в высоту

Килипко Марина — прыжки с шестом

Красуцкая Анна — прыжки в длину

Саладуха Ольга — тройной прыжок

Голодная Ольга — толкание ядра

Фетискина Татьяна — метание копья

Климец Ирина — метание молота

Семенова Наталья — метание диска

Мужчины:

Соколов Александр — 100 м, 4х100 м

Смелик Сергей — 200 м, 4х100 м

Даниленко Даниил — 400 м, 4х400 м

Хоменко Кирилл — 110 м с/б

Нечипоренко Денис — 400 м с/б, 4х400 м

Кострица Эрик — 4х100 м

Кузин Максим — 4х100 м

Коваленко Станислав — 4х100 м

Бодров Игорь — 4х100 м

Миронец Олег — 4х400 м

Поздняков Алексей — 4х400 м

Бикулов Дмитрий — 4х400 м

Гуцол Евгений — 800 м

Каяфа Олег — 1500 м

Маслов Станислав — 3000 м

Кыц Владимир — 5000 м

Коваль Василий — 3000 м с/п

Крымаренко Юрий — прыжки в высоту

Киру Кирилл — прыжки с шестом

Исаченков Ярослав — прыжки в длину

Малосилов Александр — тройной прыжок

Мусиенко Игорь — толкание ядра

Ничипорчук Александр — метание копья

Перевозников Сергей — метание молота

Нестеренко Никита — метание диска

Командный чемпионат Европы в городе Быдгощ в Польше с 9 по 11 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Легкая атлетика, Юлия Левченко, Наталия Прищепа, Ратникова Виктория, Саладуха Ольга.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Швед забил шикарный гол за Селтик в дебютном матче (Видео)
02 Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
03 Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 30 июля
04 Владимир Кличко назвал своего лучшего друга
05 Тоттенхэм обыграл Реал в полуфинале Audi Cup
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь