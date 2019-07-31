Сборная Украины назвала состав на ЧЕ по легкой атлетике

Новости спорта: В состав команды вошли 50 спортсменов.

Исполком ФЛАУ утвердил состав сборной Украины для участия в командном чемпионате Европы по легкой атлетике, сообщает официальный сайт федерации.

В состав сборной Украины вошли 50 спортсменов (25 мужчин и 25 женщин) и 21 официальное лицо.

Женщины:

Ратникова Виктория — 100 м, 4х100 м

Брызгина Елизавета — 200 м, 4х100 м

Климюк Екатерина — 400 м, 4х100 м

Плотицына Анна — 100 м с/б, 4х100 м

Рыжикова Анна — 400 м с/б, 4х400 м

Чубковцова Анна — 4х100 м

Качур Яна — 4х100 м

Аврамчук Иванна — 4х100 м

Подгородецкая Ева — 4х100 м

Пироженко-Чорномаз Наталья — 4х400 м

Логвиненко Алина — 4х400 м

Мельник Татьяна — 4х400 м

Брызгина Анастасия — 4х400 м

Прищепа Наталья — 800 м, 1500 м

Шматенко Юлия — 3000 м

Шкурко Виктория — 5000 м

Жмурко Анна — 3000 м с/п

Левченко Юлия — прыжки в высоту

Килипко Марина — прыжки с шестом

Красуцкая Анна — прыжки в длину

Саладуха Ольга — тройной прыжок

Голодная Ольга — толкание ядра

Фетискина Татьяна — метание копья

Климец Ирина — метание молота

Семенова Наталья — метание диска

Мужчины:

Соколов Александр — 100 м, 4х100 м

Смелик Сергей — 200 м, 4х100 м

Даниленко Даниил — 400 м, 4х400 м

Хоменко Кирилл — 110 м с/б

Нечипоренко Денис — 400 м с/б, 4х400 м

Кострица Эрик — 4х100 м

Кузин Максим — 4х100 м

Коваленко Станислав — 4х100 м

Бодров Игорь — 4х100 м

Миронец Олег — 4х400 м

Поздняков Алексей — 4х400 м

Бикулов Дмитрий — 4х400 м

Гуцол Евгений — 800 м

Каяфа Олег — 1500 м

Маслов Станислав — 3000 м

Кыц Владимир — 5000 м

Коваль Василий — 3000 м с/п

Крымаренко Юрий — прыжки в высоту

Киру Кирилл — прыжки с шестом

Исаченков Ярослав — прыжки в длину

Малосилов Александр — тройной прыжок

Мусиенко Игорь — толкание ядра

Ничипорчук Александр — метание копья

Перевозников Сергей — метание молота

Нестеренко Никита — метание диска

Командный чемпионат Европы в городе Быдгощ в Польше с 9 по 11 августа.