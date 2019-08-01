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Нацсовет дал Setanta Sports разрешение для вещания в Украине

Нацсовет дал Setanta Sports разрешение для вещания в Украине
13:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Нацсовет дал телеканалу Setanta Sports разрешение для распространения в кабельных сетях.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 1 августа включил ирландский спортивный телеканал Setanta Sports в список иностранных каналов, которые разрешены для ретрансляции на территории Украины, сообщает telekritika.ua.

Генеральный директор ирландского телеканала ранее подтвердил начало вещания в Украине с 1 августа.

В список комментаторов, которые будут работать на Setanta Sports вошел Дмитрий Джулай. Матчи телеканал будет транслировать на украинском и русском языках.

Сообщалось, что Setanta покажет матчи английской Премьер-лиги, Кубка Англии, Кубка английской Лиги, Чемпионшипа, шотландской Премьер-лиги, НБА, НХЛ, UFC и Формулу-1.

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Первым матчем, показанным в прямом эфире в новом сезоне, должен стать поединок за Суперкубок Англии Манчестер Сити — Ливерпуль, который состоится 4 августа.

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TВ-программа, Канал, Трансляция, Новости спорта, Setanta Sports.
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