Нацсовет дал Setanta Sports разрешение для вещания в Украине

Новости спорта: Нацсовет дал телеканалу Setanta Sports разрешение для распространения в кабельных сетях.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 1 августа включил ирландский спортивный телеканал Setanta Sports в список иностранных каналов, которые разрешены для ретрансляции на территории Украины, сообщает telekritika.ua.

Генеральный директор ирландского телеканала ранее подтвердил начало вещания в Украине с 1 августа.

В список комментаторов, которые будут работать на Setanta Sports вошел Дмитрий Джулай. Матчи телеканал будет транслировать на украинском и русском языках.

Сообщалось, что Setanta покажет матчи английской Премьер-лиги, Кубка Англии, Кубка английской Лиги, Чемпионшипа, шотландской Премьер-лиги, НБА, НХЛ, UFC и Формулу-1.

Первым матчем, показанным в прямом эфире в новом сезоне, должен стать поединок за Суперкубок Англии Манчестер Сити — Ливерпуль, который состоится 4 августа.