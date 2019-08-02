Украинцы завоевали 6 медалей на старте юниорского ЧМ по подводному спорту

На старте соревнований юные украинцы уже завоевали шесть наград, сообщили в пресс-службе Минмолодежьспорта.
Чемпионкой мира на дистанциии 200 м в ластах стала София Гречко. Кроме того, в своем активе София имеет "бронзу" на стометровке в ластах", - отметили в пресс-службе.
Евгения Тимошенко стала вице-чемпионкой мира на дистанции 100 м в биластах.
Бронзовые медали Украины принесли Анастасия Изюмова (1500 м, в ластах), Евгения Тимошенко (200 м, в биластах) и Владимир Сущенко (400 м, в ластах).
Чемпионнат мира закончится 4 августа.