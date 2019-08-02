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Украинцы завоевали 6 медалей на старте юниорского ЧМ по подводному спорту

Украинцы завоевали 6 медалей на старте юниорского ЧМ по подводному спорту
19:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dsmsu.gov.ua

Новости спорта: В Шарм-эль-Шейхе (Египет) продолжается мировое первенство по подводному спорту (плавание в ластах) среди юниоров.

На старте соревнований юные украинцы уже завоевали шесть наград, сообщили в пресс-службе Минмолодежьспорта.

Чемпионкой мира на дистанциии 200 м в ластах стала София Гречко. Кроме того, в своем активе София имеет "бронзу" на стометровке в ластах", - отметили в пресс-службе.

Евгения Тимошенко стала вице-чемпионкой мира на дистанции 100 м в биластах.

Бронзовые медали Украины принесли Анастасия Изюмова (1500 м, в ластах), Евгения Тимошенко (200 м, в биластах) и Владимир Сущенко (400 м, в ластах).

Чемпионнат мира закончится 4 августа.

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Подводный спорт, Сборная Украины по подводному спорту.
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