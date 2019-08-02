Украинский паралимпиец с рекордом переплыл Ла-Манш (Видео)

Новости спорта: Украинский паралимпиец Олег Иваненко переплыл Ла-Манш и установил мировой рекорд. За 18 часов непрерывного заплыва он преодолел 62 километра.

Об этом рекордсмен сообщает на своей странице в Facebook.

"Друзья! Поздравляю вас с нашей общей победой! Есть рекорд Мира! Ла-Манш покорен! И можно сказать, что даже дважды", – говорится в сообщении.

Из-за непогоды, спортсмен преодолел почти вдвое большее расстояние, чем предполагалось.

"Из-за сильного течения и ветра пришлось идти галсами. Отсюда и получилась такая увеличенная протяжность заплыва. К ночи температура воздуха упала почти до +12, поднялся сильный ветер и пошли волны. Но я плыл. Однако даже при такой протяжности нашего пути до французского берега мы не доплыли всего 8 километров", - пишет Иваненко.

Паралимпиец поблагодарил всех за поддержку.

"Она мне давала силы. И мы вместе победили! Слава Украине!".