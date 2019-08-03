Скачать
Суббота, 03.08.2019
Свитолина упустила победу над Саккари на турнире в Сан-Хосе
Свитолина упустила победу над Саккари на турнире в Сан-Хосе
В Польше умер 38-летний боксер
В Польше умер 38-летний боксер
Сайборг покинет UFC
Сайборг покинет UFC
Месси отстранен от игр за сборную
Месси отстранен от игр за сборную

Украина огласила состав на домашний чемпионат Европы по прыжкам в воду

Украина огласила состав на домашний чемпионат Европы по прыжкам в воду
10:56 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: На чемпионате Европы по прыжкам в воду, который состоится с 5 по 11 августа, Украина будет представлена 10-ю спортсменами.

Самый молодой Алексей Середа - герой недавнего чемпионата мира в Кванджу (Южная Корея) будет выступать в четырех дисциплинах: индивидуальные прыжки, синхрон, микст с 10 м платформы и командные соревнования.

Опытная Елена Федорова поборется за медали в индивидуальных прыжках на 1 м и 3 м трамплине

Мужчины:

Олег Колодий (1993) - 1 м, 3 м, 3 м синхрон, команда;

Станислав Олиферчик (1996) - 1 м, 3 м микст;

Александр Горшковозов (1991) - 3 м, 3 м синхрон;

Олег Сербин (2001) - 10 м, 10 м синхрон;

Алексей Середа (2005) - 10 м, 10 м синхрон, 10м микст, команда.

Женщины:

Анна Арнаутова (2004) - 1 м;

Елена Федорова (1986) - 1 м, 3 м;

Виктория Кесарь (1993) - 3 м, 3 м синхрон, 3 м микст, команда;

Анна Письменская (1991) - 3 м синхрон;

София Лискун (2002) - 10 м, 10 м микст, команда.

Кроме 12 комплектов наград на континентальном первенстве в Киеве будут разыгрываться и 4 олимпийские лицензии – по одной в индивидуальных соревнованиях у мужчин и женщин на 3-метровом трамплине и 10-метровой вышке. У Украины на данный момент если три завоеванных лицензии – по одной на 3-метровом трамплине и на 10-метровом трамплине у мужчин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прыжки в воду, Алексей Середа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Родригес дал первое интервью в качестве игрока Динамо
02 Тайсон Фьюри сразится с непобедимым шведом
03 Динамо подписало форварда сборной Люксембурга Родригеса
04 "Приятно вернуться домой": Кучер о переходе в Карпаты
05 Роналду поделился секретом своей великолепной физической формы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь