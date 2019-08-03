Украина огласила состав на домашний чемпионат Европы по прыжкам в воду

Новости спорта: На чемпионате Европы по прыжкам в воду, который состоится с 5 по 11 августа, Украина будет представлена 10-ю спортсменами.

Самый молодой Алексей Середа - герой недавнего чемпионата мира в Кванджу (Южная Корея) будет выступать в четырех дисциплинах: индивидуальные прыжки, синхрон, микст с 10 м платформы и командные соревнования.

Опытная Елена Федорова поборется за медали в индивидуальных прыжках на 1 м и 3 м трамплине

Мужчины:

Олег Колодий (1993) - 1 м, 3 м, 3 м синхрон, команда;

Станислав Олиферчик (1996) - 1 м, 3 м микст;

Александр Горшковозов (1991) - 3 м, 3 м синхрон;

Олег Сербин (2001) - 10 м, 10 м синхрон;

Алексей Середа (2005) - 10 м, 10 м синхрон, 10м микст, команда.

Женщины:

Анна Арнаутова (2004) - 1 м;

Елена Федорова (1986) - 1 м, 3 м;

Виктория Кесарь (1993) - 3 м, 3 м синхрон, 3 м микст, команда;

Анна Письменская (1991) - 3 м синхрон;

София Лискун (2002) - 10 м, 10 м микст, команда.

Кроме 12 комплектов наград на континентальном первенстве в Киеве будут разыгрываться и 4 олимпийские лицензии – по одной в индивидуальных соревнованиях у мужчин и женщин на 3-метровом трамплине и 10-метровой вышке. У Украины на данный момент если три завоеванных лицензии – по одной на 3-метровом трамплине и на 10-метровом трамплине у мужчин.