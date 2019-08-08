Названы лучшие легкоатлеты июля в Украине

Новости спорта:Юлия Левченко и Михаил Кохан признаны лучшими легкоатлетами июля в Украине по версии Федерации легкой атлетики.

Юлия Левченко и Михаил Кохан победили в голосовании, проходившем среди трех категорий: экспертов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой категории учитывались как треть всех голосов. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

В июле Юлия Левченко победила на молодежном чемпионате Европы по прыжкам в высоту и выполнила олимпийский норматив (1,97 м), а также выиграла командный чемпионат Украины (1,96 м) и была четвертой на этапе “Бриллиантовой лиги” в Лозанне (1,94 м).

Михаил Кохан победил на юниорском чемпионате Европы (U-20) с рекордом континента по метанию молота и лучшим результатом мирового сезона U-20 - 84,73 м.