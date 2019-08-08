13-летний украинец завоевал серебро на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Новости спорта:Алексей Середа в паре с Олегом Сербиным выиграли серебро домашнего чемпионата Европы.

Копилка медалей сборной Украины по прыжкам в воду на домашнем чемпионате Европы пополнилась еще одной наградой.

13-летний украинец Алексей Середа, которого специалисты называют будущей звездой прыжков в воду, вместе с Олегом Сербиным заняли второе место в финале синхронных прыжков с 10-метровой вышки.

Наша пара была среди фаворитов, ведь на недавнем чемпионате мира заняла четвертое место, набрав 412,62 балла и едва сенсационно не став призерами ЧМ.

В Киеве на чемпионате Европы украинцы улучшили тот своей результат, набрав 413,16, и этого хватило для серебряных наград. Золото выиграли россияне Александр Белевцев и Никита Шлейхер, бронза у британцев Мэттью Диксона и Ноа Уильямса.

Это четвертая медаль Украины на домашнем чемпионате Европы. Накануне обладателями первых золотых наград для Украины стали дуэт в синхронных прыжках с трамплина Виктория Кесарь - Станислав Олиферчик и София Лыскун в прыжках с 10-метровой вышки, а Олег Колодий выиграл серебро в индивидуальных прыжках с метрового трамплина.