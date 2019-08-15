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Биатлон. Йоханнес Бе номинирован на престижную премию

Биатлон. Йоханнес Бе номинирован на престижную премию
09:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Биатлонист признался в нарушении правил на КМ в США.

Европейское движение за честную игру номинировало норвежского биатлониста Йоханнеса Бё на премию "За честную игру", сообщает Biathlon-news.de. Причиной послужил поступок Бё по окончании этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити в сезоне-2018/19.

На последнем огневом рубеже гонки преследования Бё совершил четыре выстрела вместо пяти, но судьи не заметили нарушения правил. После гонки норвежец сам признал нарушение правил и сообщил о допущенной ошибке.

Таким образом, он отказался от завоёванных в гонке 43 очков и призовых в размере € 7 тыс., причитающихся ему за четвёртое место в гонке.

Премия Европейского движения за честную игру присуждается с 1996 года. В 2019 году награды будут вручены на конгрессе организации в Будапеште, который пройдёт с 11 по 14 сентября.

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Биатлон, Кубок мира, Новости биатлона, Йоханнес Бё.
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