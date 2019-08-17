Определились финалисты чемпионата Украины по пляжному футболу

Новости спорта:Трофей в воскресенье разыграют "Киевгорстрой" и "Альтернатива".

На центральном пляже города Украинка (Киевская область) проходят решающие матчи чемпионата Украины по пляжному футболу. По результатам полуфиналов определились соперники в матчах за золотые и бронзовые медали.

Фавориты турнира, команды ВИТ и «Гриффин», сыграют 18 августа только в матче за 3-е место, а главный титул разыграют «Киевгорстрой» и «Альтернатива».

Чемпионат Украины по пляжному футболу

1/2 финала, 17 августа

«Киевгорстрой» – ВИТ – 6:4

«Альтернатива» – «Гриффин» – 6:1

Финалы, 18 августа

За 3-е место. ВИТ – «Гриффин»

За 1-е место. «Киевгорстрой» – «Альтернатива»