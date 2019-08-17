Определились финалисты чемпионата Украины по пляжному футболу

На центральном пляже города Украинка (Киевская область) проходят решающие матчи чемпионата Украины по пляжному футболу. По результатам полуфиналов определились соперники в матчах за золотые и бронзовые медали.
Фавориты турнира, команды ВИТ и «Гриффин», сыграют 18 августа только в матче за 3-е место, а главный титул разыграют «Киевгорстрой» и «Альтернатива».
Чемпионат Украины по пляжному футболу
1/2 финала, 17 августа
«Киевгорстрой» – ВИТ – 6:4
«Альтернатива» – «Гриффин» – 6:1
Финалы, 18 августа
За 3-е место. ВИТ – «Гриффин»
За 1-е место. «Киевгорстрой» – «Альтернатива»