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ЧМ-2019 по летнему биатлону: где и когда смотреть гонки

ЧМ-2019 по летнему биатлону: где и когда смотреть гонки
11:02 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:C 23 по 25 августа, в белорусских Раубичах состоится 24-й чемпионат мира по летнему биатлону.

В рамках соревнований будут проведены 12 гонок мирового первенства – по 3 у мужчин, женщин, юниоров и юниорок.

Биатлонисты разыграют медали мирового первенства в трех дисциплинах – супер-спринте, классическом спринте и гонках преследования.

Прямая видеотрансляция гонок будет доступна на телеканале «Беларусь 5».

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Расписание летнего чемпионата мира-2019

23.08.2019 - 10:40 - супер-спринт, юниоры (квалификация)

23.08.2019 - 11:15 - супер-спринт, юниорки (квалификация)

23.08.2019 - 13:00 - супер-спринт, мужчины (квалификация)

23.08.2019 - 13:35 - супер-спринт, женщины (квалификация)

23.08.2019 - 15:10 - супер-спринт, юниоры (финал)

23.08.2019 - 15:30 - супер-спринт, юниорки (финал)

23.08.2019 - 17:10 - супер-спринт, мужчины (финал)

23.08.2019 - 17:30 - супер-спринт, женщины (финал)

24.08.2019 - 10:45 - спринт, юниоры

24.08.2019 - 13:15 - спринт, юниорки

24.08.2019 - 16:00 - спринт, мужчины

24.08.2019 - 18:00 - спринт, женщины

25.08.2019 - 11:15 - гонка преследования, юниоры

25.08.2019 - 13:15 - гонка преследования, юниорки

25.08.2019 - 15:45 - гонка преследования, мужчины

25.08.2019 - 17:30 - гонка преследования, женщины.

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Биатлон, Летний биатлон, Новости биатлона, б, ЧМ-2019 по летнему биатлону.
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