ЧМ-2019 по летнему биатлону: где и когда смотреть гонки

В рамках соревнований будут проведены 12 гонок мирового первенства – по 3 у мужчин, женщин, юниоров и юниорок.
Биатлонисты разыграют медали мирового первенства в трех дисциплинах – супер-спринте, классическом спринте и гонках преследования.
Прямая видеотрансляция гонок будет доступна на телеканале «Беларусь 5».
Расписание летнего чемпионата мира-2019
23.08.2019 - 10:40 - супер-спринт, юниоры (квалификация)
23.08.2019 - 11:15 - супер-спринт, юниорки (квалификация)
23.08.2019 - 13:00 - супер-спринт, мужчины (квалификация)
23.08.2019 - 13:35 - супер-спринт, женщины (квалификация)
23.08.2019 - 15:10 - супер-спринт, юниоры (финал)
23.08.2019 - 15:30 - супер-спринт, юниорки (финал)
23.08.2019 - 17:10 - супер-спринт, мужчины (финал)
23.08.2019 - 17:30 - супер-спринт, женщины (финал)
24.08.2019 - 10:45 - спринт, юниоры
24.08.2019 - 13:15 - спринт, юниорки
24.08.2019 - 16:00 - спринт, мужчины
24.08.2019 - 18:00 - спринт, женщины
25.08.2019 - 11:15 - гонка преследования, юниоры
25.08.2019 - 13:15 - гонка преследования, юниорки
25.08.2019 - 15:45 - гонка преследования, мужчины
25.08.2019 - 17:30 - гонка преследования, женщины.