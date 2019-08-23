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Попавшийся на употреблении наркотиков российский хоккеист дал первый комментарий
17:46 Сегодня Телеграф Чемпионат Фото: Твитер

Новости спорта:Евгений Кузнецов поделился мыслями по поводу своей дисквалификации.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал дисквалификацию ИИХФ на четыре года за положительную допинг-пробу, в которой обнаружен кокаин.

ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на 4 года

«Недавно ИИХФ уведомила меня о дисквалификации на международных соревнованиях за сдачу положительной допинг-пробы. Я решил принять это наказание. Я всегда гордился тем, что представляю свою страну, это близко моему сердцу. Тяжело принять то, что я не смогу надеть свитер сборной следующие четыре года.

Я разочаровал многих важных для меня людей, включая семью, партнёров по команде и друзей. С первого дня, когда я вышел на лёд в Вашингтоне, «Кэпиталз» и наши болельщики великолепно относились ко мне и моей семье. Я ужасно себя чувствую за то, что подвёл вас. Понимаю, что единственный способ вернуть ваше доверие – взять ответственность за эту ситуацию и свои действия», — цитирует Кузнецова пресс-служба «столичного» клуба.

 

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Все по теме:

Допинг, Кубок Стэнли, Чемпионат мира по хоккею, Сборная России по хоккею, Евгений Кузнецов.
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