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Пятница, 23.08.2019
Валя Семеренко завоевала золото летнего чемпионата мира-2019
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"В Украине - большой праздник": Семеренко было приятно выиграть золото ЧМ

"В Украине - большой праздник": Семеренко было приятно выиграть золото ЧМ
20:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Украинская биатлонистка прокомментировала свою победу на летнем чемпионате мира.

Украинская биатлонистка Валя Семеренко прокомментировала выигранную золотую медаль в суперспринте на летнем чемпионате мира по биатлону в Раубичах (Беларусь). Об этом она рассказала Sport Arena.

«Состояние? Немного тяжеловато. Мы хоть и готовились к чемпионату мира, но все равно тяжеловато. Было приятно выиграть сегодня, ведь в Украине - большой праздник, День флага. И сейчас, когда будет играть Гимн, это огромная честь. Постепенно набираем обороты на зиму. Но на любых соревнованиях не хочется выглядеть плохо.

Финальный рывок дался очень тяжело. Выходя на последний круг, понимала, что нас много. Слышала только дыхание соперниц. На втором спуске, помогли подсказки тренеров и ребят, которые вели тактически, потому что у них не так забита голова, как у нас на гонке.

Это наша общая победа. На лыжах немножко проще, если честно. Летом переживаешь, чтобы не было падений. Во-первых, было сильнее волнение, поскольку не знала, как распределить силы - это первая подобная гонка для меня. Но обычно, когда выходишь на старт, то все силы отдаешь гонке. Хорошо, что справились. Трасса хорошо подготовлена, хороший асфальт. Расслабиться в гонках? Нет, мы должны на максимуме выступать везде», - сказала Семеренко.

Валя Семеренко завоевала золото летнего чемпионата мира-2019

Напомним, в квалификации Валя Семеренко заняла третье место. В финале суперспринте в Раубичах она преодолела все четыре огневых рубежа без штрафных кругов и стала чемпионкой мира. На финише Семеренко опередила Люцию Харватову из Чехии на одну десятую секунду.

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Биатлон, Валя Семеренко, Новости спорта, Валентина Семеренко, Раубичи.
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