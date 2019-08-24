Украинский пловец Бухов завоевал золото ЧМ, обойдя соперника на сотую секунды

Новости спорта:Украинец обошел ближайшего преследователя Дэвида Кертисса из США всего на 00.01 секунды.

В Будапеште наш пловец финишировал первым на дистанции 50 метров вольным стилем.

Украинец Владислав Бухов завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Киевлянин Владислав Бухов победил на дистанции 50 метров вольным стилем.

Стоит отметить, что украинец обошел ближайшего преследователя Дэвида Кертисса из США всего на 00.01 секунды, показав результат 22.13 секунды.

Золотая медаль Бухова стала первой наградой Украины на юниорском чемпионате мира в Будапеште.