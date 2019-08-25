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Воскресенье, 25.08.2019
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Сегодня стартовал чемпионат мира-2019 по дзюдо

Сегодня стартовал чемпионат мира-2019 по дзюдо
13:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В Токио (Япония) в воскресенье, 25 августа, стартовал XXXIII чемпионат мира по дзюдо.

В первый день соревнований Украина представляют действующая чемпионка мира Дарья Билодид (весовая категория до 48 кг), Марина Черняк (до 48 кг) и Артем Лесюк (до 60 кг).

На татами японской столице также выйдут Георгий Зантарая, Богдан Ядов (оба - до 66 кг), Артем Хомула (73 кг), Кеджау Ньябали (90 кг), Мария Скорая (57 кг), Елизавета Каланина, Галина Тарасова (обе - более 78 кг).

Расписание чемпионата мира по дзюдо.

Сборная Украины по дзюдо назвала состав на ЧМ-2019

25 августа - мужчины (весовая категория до 60 кг), женщины (48 кг).

26 августа - мужчины (66 кг), женщины (52 кг)

27 августа - мужчины (73 кг), женщины (57 кг)

28 августа - мужчины (81 кг), женщины (63 кг)

29 августа - мужчины (90 кг), женщины (70 и 78 кг)

30 августа - мужчины (100 и свыше 100 кг), женщины (более 78 кг)

31 августа - мужчины, женщины (командные соревнования).

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Дзюдо, Новости дзюдо, Чемпионат мира по дзюдо-2019.
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