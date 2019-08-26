Белодед после победы на ЧМ-2019 по дзюдо: Огромное давление (Видео)

Новости спорта:Украинка Дарья Белодед призналась, что чувствовала давление со стороны болельщиков на ЧМ-2019 по дзюдо.

Самая молодая в истории двукратная чемпионка мира Дарья Белодед заявила, что золото нынешнего мирового первенства далось ей намного тяжелее чем победа на чемпионате мира в прошлом году и рассказала почему.

«Могу сказать, что в этом году выиграть стать чемпионкой мира было намного сложнее чем в прошлом.

Соревнования в этом году проходили в Токио и я чувствовала огромное давление со стороны болельщиков.

Танки также готовилась к этим соревнованиям весь год и была сильнее чем на прошлом чемпионате мира. Она доставила мне немало проблем, но я счастлива, что снова смогла завоевать золото».