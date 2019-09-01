"Спасибо тебе за 54 года дружбы": умер друг Шварценеггера бодибилдер Коломбо

Новости спорта:Американский актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер тяжело переносит потерю друга.

Бодибилдер и актёр Арнольд Шварценеггер выразил соболезнования в связи с кончиной близкого друга — двукратного обладателя титула «Мистер Олимпия» итальянца Франко Коломбо.

"С той минуты, как мы встретились в Мюнхене, ты стал моим напарником. Мы подстёгивали друг друга, соревновались друг с другом, смеялись над трудностями на нашем пути.

Когда я добрался до Америки, то был один. Я оставил свою семью, свою страну, всю свою жизнь позади. Я попросил Джо Вейдера привести тебя на тренировку, так как знал, что без моего лучшего друга мне не обойтись.

Я мог бы стать успешным без денег, без моих родителей, но не без тебя.

Я опустошён сегодня. Но я также очень благодарен за 54 года дружбы и радости, которые мы разделили. Качалка, шахматы, строительные работы, еда, шутки, уроки жизни — мы всё делали вместе. Мы росли, учились, любили. Моя жизнь была веселее, красочнее и полнее благодаря тебе.

Я всегда буду скучать по тебе. Но я также знаю, что частичка тебя живёт во мне, в Дебби, в Марии и в миллионах людей, которых ты вдохновлял каждый день при жизни.

Я буду рядом с твоей семьёй, так что можешь отдохнуть без забот. Люблю тебя, Франко.

Всегда буду помнить радость, которую ты принёс в мою жизнь, советы, которые ты дал, и мерцание в твоих глазах, которое никогда не исчезало. Ты был моим лучшим другом», — написал Шварценеггер на своей странице в «Инстаграме».

Коломбо трагически скончался в возрасте 78 лет. Причиной смерти стал несчастный случай на море недалеко от Сан-Теодоро.