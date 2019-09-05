Украинец претендует на награду лучший легкоатлет августа в Европе

Украинский спортсмен Андрей Проценко претендует на звание лучшего легкоатлета августа в Европе.
Проголосовать за украинского легкоатлета можно на страницах ЕА в соцсетях, в частности, в Facebook.
Достаточно "лайкнуть" соответствующий пост. Голосование продлится до 8 сентября.
в августе украинский прыгун в высоту Андрей Проценко выиграл "Бриллиантовую лигу-2019" — самую престижную легкоатлетическую серию в мире.
Проценко стал третьим в истории Украины чемпионом "Бриллиантовой лиги" и первым с 2013 года.