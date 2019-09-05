11 сентября УХЛ проведет пресс-конференцию посвященную старту сезона

11 сентября в 15:30 в Киеве состоится пресс-конференция, посвящённая началу четвёртого сезона чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч.
В ходе мероприятия будет представлен годовой отчёт УХЛ, представители Лиги расскажут о формате и особенностях проведения чемпионата, поднимут ряд организационных вопросов касательно деятельности Украинской хоккейной лиги и расскажут о планах на будущий сезон.
Присутствующие журналисты будут иметь возможность задать вопросы спикерам, а по окончании мероприятия – пообщаться в неформальной обстановке.
Спикеры:
Сергей Варламов, генеральный директор УХЛ
Алексей Брага, исполнительный директор УХЛ
Александр Победоносцев, спортивный директор УХЛ
Вадим Мисюра, представитель ТМ «Parimatch»
Дата и время проведения:
11 сентября, 15:30, Champion Hall x Parimatch (КВЦ «Парковый»)
Парковая дорога 16а, 3-й этаж