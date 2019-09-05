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11 сентября УХЛ проведет пресс-конференцию посвященную старту сезона

11 сентября УХЛ проведет пресс-конференцию посвященную старту сезона
20:34 Сегодня Телеграф УХЛ УХЛ

Новости спорта:На следующей неделе УХЛ проведет мероприятие посвященное старту сезона.

11 сентября в 15:30 в Киеве состоится пресс-конференция, посвящённая началу четвёртого сезона чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч.

В ходе мероприятия будет представлен годовой отчёт УХЛ, представители Лиги расскажут о формате и особенностях проведения чемпионата, поднимут ряд организационных вопросов касательно деятельности Украинской хоккейной лиги и расскажут о планах на будущий сезон.

Присутствующие журналисты будут иметь возможность задать вопросы спикерам, а по окончании мероприятия – пообщаться в неформальной обстановке.

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Спикеры:

Сергей Варламов, генеральный директор УХЛ

Алексей Брага, исполнительный директор УХЛ

Александр Победоносцев, спортивный директор УХЛ

Вадим Мисюра, представитель ТМ «Parimatch»

Дата и время проведения:

11 сентября, 15:30, Champion Hall x Parimatch (КВЦ «Парковый»)

Парковая дорога 16а, 3-й этаж

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ХК Донбасс, Новости хоккея, ФХУ, УХЛ, Сергей Варламов.
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