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Харлан рассказала, как ей помог психолог Ломаченко

Харлан рассказала, как ей помог психолог Ломаченко
12:44 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Ольга Харлан выиграла золото и чемпионата Европы, и чемпионата мира.

В 2019 году звездная саблитка Ольга Харлан выиграла золото и чемпионата Европы, и чемпионата мира. Украинка призналась, что в этом ей помог психолог – Андрей Колосов, который также работает с чемпионом WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО):

«Во время чемпионата Европы я начала заниматься с психологом, мы проделали очень тяжелую работу. Мы не просто говорили, он мне давал задание: назвать 30 слов с буквой «ч» или «щ». Я начинала называть эти слова, уставала, хотела уходить, но он меня не отпускал, пока я не скажу все 30.

Так перед каждым боем он меня отвлекал, чтобы я не сидела и не ела себя. И я не думала лишнего и делала то, что во мне заложено. Я многим обязана психологу. Это человек, который полностью отдается своей работе. Психолог для спортсмена очень важен – это тот, кому доверяешь. Он знает, о чем я думаю, и в любой момент может приехать. Бывало, что я просыпалась ночью и выходила с ним на связь по Skype. Даже тренер не может тебя знать так близко, как психолог. Потому тренер – это одновременно и враг, и друг».

Чисто для размышлений. Кто должен стать лучшей спортсменкой Украины в 2019 году Харлан или Дарья Белодед? И саблистка, и дзюдоистка выиграли чемпионат Европы и мира, но у Белодед еще есть и медаль Европейских игр. Возможно, стоит наградить обеих спортсменок.

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Фехтование, Ольга Харлан, Новости фехтования, Василий Ломаченко, Андрей Колосов.
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