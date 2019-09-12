Объявлен состав сборной Украины на ЧМ-2019 по велоспорту

Новости спорта:Украинскую сборную на мундиале в Англии представят семь спортсменов.

Сборная Украины по шоссейному велоспорту объявила состав на чемпионат мира, который пройдет с 22 по 29 сентября в Йоркшире, Англия.

В предварительном списке присутствуют имена 7 спортсменов. Марк Падун, который сейчас принимает участие в Вуэльте, выступит в групповой гонке среди взрослых.

Валерия Кононенко и Ольга Шекель представят Украину в женских гонках среди взрослых. София Шевченко выступит в молодежной категории (до 23 лет).

У мужчин среди юниоров выступят Андрей Пономарь и Максим Белый. В молодежной категории – Владислав Солтасюк.

Напомним, в августе Пономарь завоевал золото в групповой гонке среди юниоров на чемпионате Европы в Минске.