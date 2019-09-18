Украинец выиграл золото Чемпионата Европы

Новости спорта:Украинец Павел Коростылев сумел завоевать золотые медали Чемпионата Европы с малокалиберного оружия.

В Болонье проходит Чемпионат Европы со стрельбы.

Очень успешно на этом турнире выступает львовянин Павел Коростылев. Ранее ему удавалось брать золото в сборном составе с Виктором Банкиным и Александром Омельчуком.

А также серебро в паре с Оксаной Ковальчук в категории стрельба с 50 метров. Стоит отметить, что в этом соревновании и бронза досталась нашим. Третье место заняли Александр Омельчук и опытная Елена Костевич.

По итогах первых четырех дней у Украины уже девять медалей: 2 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых.