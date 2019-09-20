Украинская дзюдоистка Черняк завоевала "бронзу" на Гран-при в Ташкенте (Видео)

Новости спорта:Марина Черняк заняла третье место на турнире по дзюдо в Ташкенте.

Украинская дзюдоистка Марина Черняк выиграла «бронзу» на турнире серии Гран-при в Ташкенте.

Украинка в матче за третье место в весовой категории до 48 килограмм обыграла представительницу Индии Дэви Ликмабам.

Победительницей соревнований стала Сабина Гильязова из России. Серебряная медаль досталась представительнице Азербайджана Лейле Алиевой.

Отметим, что двукратная чемпионка мира в этой весовой категории украинка Дарья Билодид Гран-при в Ташкенте пропускала.

Напомним, 31-летняя Марина Черняк является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.