Скачать
Пятница, 20.09.2019
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Юная украинская гимнастка выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Гимнастка Никольченко выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Состоялась церемония взвешивания участников WWFC 15 (Фото)
Состоялась церемония взвешивания участников WWFC 15 (Фото)
Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)
Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)

Украинская дзюдоистка Черняк завоевала "бронзу" на Гран-при в Ташкенте (Видео)

Украинская дзюдоистка Черняк завоевала "бронзу" на Гран-при в Ташкенте (Видео)
21:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта:Марина Черняк заняла третье место на турнире по дзюдо в Ташкенте.

Украинская дзюдоистка Марина Черняк выиграла «бронзу» на турнире серии Гран-при в Ташкенте.

Украинка в матче за третье место в весовой категории до 48 килограмм обыграла представительницу Индии Дэви Ликмабам.

Победительницей соревнований стала Сабина Гильязова из России. Серебряная медаль досталась представительнице Азербайджана Лейле Алиевой.

Отметим, что двукратная чемпионка мира в этой весовой категории украинка Дарья Билодид Гран-при в Ташкенте пропускала.

Юная украинская гимнастка выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)

Напомним, 31-летняя Марина Черняк является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дзюдо, Ташкент, Марина Черняк, Гран-при по дзюдо в Ташкенте.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Мальме: события матча
02 Многократный чемпион мира погиб, пытаясь установить очередной рекорд (Видео)
03 Днепр-1 - Карпаты: онлайн-трансляция матча (Видео)
04 Как в старые добрые времена: Кариус опозорился в матче Лиги Европы (Видео)
05 Десна примет Шахтер, Динамо едет в Полтаву - все, что нужно знать о 8 туре УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь