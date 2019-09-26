Чемпион UFC лечит глаза после тычков соперника

Новости спорта:Стипе Миочич лечит сетчатку от тычков Даниэля Кормье в глаза, матч-реванш откладывается

Чемпион UFC в тяжелой весовой категории Стипе Миочич в текущем году скорее всего не сможет выйти на поединок, заявил его агент Джим Уолтер в разговоре с ESPN.

Миочич проходит лечение сетчатки после поединка в августе с Даниэлем Кормье, в котором Кормье несколько раз попадал пальцами в глаза. «Я буду готов драться, когда снова смогу видеть каждым глазом. С нетерпением жду момента, когда смогу защитить пояс чемпиона», — заявил Миочич. В ближайшие три недели Миочич пройдет еще один осмотр у врача, после которого будет определено, потребуется ли дополнительное лечение.

Напомним, что ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что компания намерена провести третий поединок между Кормье и Миочичем. Этот бой должен быть следующим для обоих и последним в карьере для Кормье, как он сам объявил.