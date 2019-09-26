Скачать
Четверг, 26.09.2019
Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
Определилась соперница Ястремской в 1/4 финала турнира в Ухане
Определилась соперница Ястремской в 1/4 финала турнира в Ухане
Аталанта с Малиновским обыграла Рому
Аталанта с Малиновским обыграла Рому
Усик станет обязательным претендентом на чемпионский бой в хевивейте
Усик станет обязательным претендентом на чемпионский бой в хевивейте

Чемпион UFC лечит глаза после тычков соперника

Чемпион UFC лечит глаза после тычков соперника
15:25 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Стипе Миочич лечит сетчатку от тычков Даниэля Кормье в глаза, матч-реванш откладывается

Чемпион UFC в тяжелой весовой категории Стипе Миочич в текущем году скорее всего не сможет выйти на поединок, заявил его агент Джим Уолтер в разговоре с ESPN.

Миочич проходит лечение сетчатки после поединка в августе с Даниэлем Кормье, в котором Кормье несколько раз попадал пальцами в глаза. «Я буду готов драться, когда снова смогу видеть каждым глазом. С нетерпением жду момента, когда смогу защитить пояс чемпиона», — заявил Миочич. В ближайшие три недели Миочич пройдет еще один осмотр у врача, после которого будет определено, потребуется ли дополнительное лечение.

Гэтжи рассказал, за счет чего победит Нурмагомедова

Напомним, что ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что компания намерена провести третий поединок между Кормье и Миочичем. Этот бой должен быть следующим для обоих и последним в карьере для Кормье, как он сам объявил.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, Стипе Миочич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
02 Мариуполь - Динамо: обзор матча (Видео)
03 Девин Хэйни назвал слабые стороны Ломаченко
04 Рома 0:2 Аталанта: события матча (Фото, Видео)
05 Боец ММА "задушила" соперницу за 10 секунд (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь