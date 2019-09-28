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Скандал на чемпионате мира в Катаре: норвежцы требуют вернуть деньги

Скандал на чемпионате мира в Катаре: норвежцы требуют вернуть деньги
17:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Сборная Норвегии по лёгкой атлетике требует у отеля в Дохе вернуть деньги.

Легкоатлетическая сборная Норвегии пытается добиться возврата денег, которые были уплачены национальной федерацией отелю Ezdan в Дохе (Катар). Напомним, норвежская делегация выселилась из отеля из-за антисанитарных условий. Также сообщалось о массовом отравлении в стане команды. Об этом сообщает ТАСС.

Капитан сборной Эрленд Шлоквик опроверг информацию об отравлениях, однако заявил, что возврата денег норвежцы будут добиваться.

«Могу подтвердить, что среди спортсменов отравившихся нет. Что касается возврата денег, то по этому вопросу у нас вчера была встреча. Ждем ответа».

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Напомним, в эти дни в Дохе проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В отеле Ezdan базируется и российская сборная, однако лишь ряд её представителей раскритиковали условия проживания. Одним из них стала титулованная прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

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Легкая атлетика, Катар, Доха, ЧМ по легкой атлетике.
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