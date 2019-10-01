Тренер Магучих рассказала, почему отказались бороться за "золото"

Новости спорта:Тренер Магучих прокомментировала решение прекратить соревнования после отметки 2,04 м.

Тренер серебряной призерки чемпионата мира по легкой атлетике 18-летней украинской прыгуньи Ярославы Магучих прокомментировала решение прекратить попытки после взятия высоты 2,04 м.

Татьяна Степанова в комментарии Федерации легкой атлетики, в частности, отметила, что хотела остановить выступление спортсменки после взятия 2,02 м, но Ярослава Магучих захотела прыгнуть 2,04 м и она согласилась, но далее решили поберечь спортсменку.

"Я хотела, чтобы Ярослава закончила соревнования после преодоления высоты 2,02 метра. Но она захотела прыгать на 2,04 и я не возражала. А вот далее соревнования решили не продолжать, чтобы поберечь ее. Ведь Ярославе 19 сентября исполнилось только 18 лет", - сказала Степанова.

Как сообщалось, прыгунья в высоту Ярослава Магучих на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), дважды улучшала мировой юниорский рекорд, а с ним и юниорский и молодежный рекорды Украины. Она с первой попытки преодолела высоту 2,02 м и с третьей - 2,04 м.

Ярослава Магучих стала самой молодой медалисткой чемпионатов мира во всех без исключения дисциплинах.