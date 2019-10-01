Скачать
Вторник, 01.10.2019
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Свитолина взяла реванш у Яфань и пробилась в 3-й круг турнира в Пекине (Видео)
Свитолина взяла реванш у Яфань и пробилась в 3-й круг турнира в Пекине (Видео)
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России

Тренер Магучих рассказала, почему отказались бороться за "золото"

Тренер Магучих рассказала, почему отказались бороться за "золото"
11:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Тренер Магучих прокомментировала решение прекратить соревнования после отметки 2,04 м.

Тренер серебряной призерки чемпионата мира по легкой атлетике 18-летней украинской прыгуньи Ярославы Магучих прокомментировала решение прекратить попытки после взятия высоты 2,04 м.

Татьяна Степанова в комментарии Федерации легкой атлетики, в частности, отметила, что хотела остановить выступление спортсменки после взятия 2,02 м, но Ярослава Магучих захотела прыгнуть 2,04 м и она согласилась, но далее решили поберечь спортсменку.

"Я хотела, чтобы Ярослава закончила соревнования после преодоления высоты 2,02 метра. Но она захотела прыгать на 2,04 и я не возражала. А вот далее соревнования решили не продолжать, чтобы поберечь ее. Ведь Ярославе 19 сентября исполнилось только 18 лет", - сказала Степанова.

Как сообщалось, прыгунья в высоту Ярослава Магучих на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), дважды улучшала мировой юниорский рекорд, а с ним и юниорский и молодежный рекорды Украины. Она с первой попытки преодолела высоту 2,02 м и с третьей - 2,04 м.

Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)

Ярослава Магучих стала самой молодой медалисткой чемпионатов мира во всех без исключения дисциплинах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Легкая атлетика, Катар, ЧМ-2019, Ярослава Магучих, Доха-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
02 Алексис Санчес полностью прекратил общаться с футболистами МЮ
03 Аталанта - Шахтер: слова Каштру перед матчем Лиги чемпионов (Видео)
04 Ювентус вновь требует лишить Интер чемпионства по итогам сезона 2005/06
05 Суперзвезда Ливерпуля мог стать игроком Металлиста в начале своей карьеры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь