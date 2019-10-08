Определены лучшие игроки сентября в УХЛ

Новости спорта:Названы имена лучших хоккеистов УХЛ на своих позициях.

краинская хоккейная лига и ТМ «Parimatch» продолжают традицию ежемесячного вручения наград лучшим игрокам чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч.

Лучшим голкипером сентября стал вратарь «Кременчука» Вячеслав Новицкий. В пяти матчах голкипер пропускал в среднем 1 шайбу за игру и отбивал 95,2% бросков, а во встречах с «Белым Барсом» и МХК «Динамо» вратарь «горожан» оставил свои ворота на замке.

Лучшим игроком обороны был назван защитник «Днепра» Сергей Дорофеев. Хоккеист отметился дублем в матче-открытии сезона против «Донбасса», а также отдал 7 результативных передач и заработал показатель полезности +8.

Лучшим форвардом месяца стал нападающий «Днепра» Микс Липсбергс. Латыш также забросил две шайбы в ворота дончан, по разу отличился в воротах «Кременчука» и «Ледяных Волков», и сделал покер в матче против МХК «Динамо». При 10 (8+2) набранных очках форвард заработал показатель полезности +5.