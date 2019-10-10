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Днепр вырвал победу в Белого Барса

Днепр вырвал победу в Белого Барса
22:11 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: УХЛ

Новости спорта:Днепр лишь в серии буллитов сумел дожать Белый Барс.

Днепр одержал победу над Белым Барсом в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Херсонские гости первыми открыли счет на шестой минуте встречи, когда отличился Кирилл Белоусов, но уже во втором периоде Барс усилиями Буценко и Ружникова вышел вперед.

Белый Барс (Белая Церковь) — Днепр (Херсон) 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0 ОТ, 0:1 по буллитам)

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Ситуацию для Днепра спасла шайба нападающего Дениса Василенкова, который перевел игру в овертайм, который при отсутствии шайб перетек в серию буллитов. Из десяти буллитов команды реализовали один: забил Владислав Браха, принеся Днепру 6 победу в 8 стартовых матчах УХЛ.

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Новости хоккея, ФХУ, УХЛ, ХК Белый Барс, ХК Днепр.
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