Не биатлон: Йоханнес Бё назвал главную цель

Новости спорта:Биатлонист Йоханнес Бё назвал главную цель на сезон-2019/20.

Обладатель Кубка мира сезона-2018/19 норвежский биатлонист Йоханнес Бё считает главной целью предстоящего сезона не повторение успеха, а рождение первенца, которое должно произойти в середине января 2020 года.

«Это самое главное в жизни, важнее, чем жёлтая майка, Олимпиада или чемпионат мира. Именно это и является главной целью сезона. Я буду дома, когда родится мой сын, а после его рождения почувствую, когда буду готов покинуть свою семью», — приводит слова Бё VG.

Бё планирует пропустить этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге с 9 по 19 января, считая, что у него будет достаточно времени подготовиться к февральскому чемпионату мира в Италии.

На недавней тренировке Бё напугал всю команду, повредив бедро при падении. Оказалось, что всё обошлось только ссадинами, и уже на следующий день он был необычайно быстр.