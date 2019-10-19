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Не биатлон: Йоханнес Бё назвал главную цель

Не биатлон: Йоханнес Бё назвал главную цель
12:53 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Биатлонист Йоханнес Бё назвал главную цель на сезон-2019/20.

Обладатель Кубка мира сезона-2018/19 норвежский биатлонист Йоханнес Бё считает главной целью предстоящего сезона не повторение успеха, а рождение первенца, которое должно произойти в середине января 2020 года.

«Это самое главное в жизни, важнее, чем жёлтая майка, Олимпиада или чемпионат мира. Именно это и является главной целью сезона. Я буду дома, когда родится мой сын, а после его рождения почувствую, когда буду готов покинуть свою семью», — приводит слова Бё VG.

Бё планирует пропустить этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге с 9 по 19 января, считая, что у него будет достаточно времени подготовиться к февральскому чемпионату мира в Италии.

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На недавней тренировке Бё напугал всю команду, повредив бедро при падении. Оказалось, что всё обошлось только ссадинами, и уже на следующий день он был необычайно быстр.

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Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Йоханнес Бё.
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