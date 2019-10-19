Кубок мира по регби: определился первый полуфиналист

Новости спорта:Сборная Англии стала первым полуфиналистом Кубка мира по регби.

Английские регбисты одержали победу в четвертьфинальном матче Кубка мира по регби. Со счётом 40:16 они обыграли регбистов из Австралии.

Соперниками англичан в борьбе за выход в финал престижных соревнований станут победители встречи между сборными Новой Зеландии и Ирландии.

В 2015 году Кубок мира по регби состоялся в Англии. Обладателями титула стали новозеландцы, которые в финале победили австралийцев со счётом 34:17. В матче за бронзу команда ЮАР обыграла аргентинцев — 24:13. Сборная России не смогла пробиться в финальный этап соревнований.