Natus Vincere вышли в финальную часть ESL Pro League Season 10

Новости спорта:Рожденные Побеждать выиграли решающий матч у G2.

Natus Vincere выступят в финальной стадии десятого сезона ESL Pro Legue по CS:GO.

Матч коллектива Александра s1mple Костылева в решающем матче одолел соперника из G2 на картах Overpass (16:10) и Dust 2 (16:13).

Европейский этап ESL Pro League Season 10 проходит с 8 по 18 октября в Лондоне. Ранее на международный финал прошли mousesports, Heroic и Astralis. Всего в заключительном этапе десятого сезона выступят 16 коллективов.

Финал ESL Pro League Season 10 пройдет с 3 по 8 декабря в Оденсе на Sparekassen Fyn Arena. Призовой фонд турнира составит 600 000 долларов.