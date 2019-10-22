Лидер чемпионата Украины распрощался с двумя игроками

Новости спорта:ХК Кременчуг принял решения прекратить сотрудничество с двумя хоккеистами.

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил отзаявочный список от «Кременчука». Клуб покинули защитник Владимир Калугин и нападающий Алексей Зайцев.

Алексей Зайцев выступал в составе "горожан" с 2018 года. В минувшем сезоне в 41 матче форвард набрал 54 (11+43) очка, отдав наибольшее количество результативных передач в регулярном чемпионате (41) среди всех игроков. В сезоне 2019/20 Зайцев набрал 4 (1+3) очка в 4 матчах.

Владимир Калугин на льду в официальных матчах «Кременчук» в нынешнем сезоне не появлялся.

Как сообщает сайт Высшей хоккейной лиги, Алексей Зайцев заключил контракт с «Ермаком».