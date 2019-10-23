Лидер чемпионата Украины дозаявил игрока

Новости спорта:ХК Кременчуг вернул в свой состав молодого таланта.

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от «Кременчука». Клуб дозаявил нападающего Богдана Полищука.

19-летний форвард начинал свою карьеру в детско-юношеских командах воскресенского «Химика», а в 2016 году вернулся в Киев и подписал контракт с местными «Дженералз».

В 2017-2019 годах Полищук выступал в составе «Кременчука», с которым выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионатов Украины.

Всего в чемпионатах Украины нападающий провёл 93 матча, в которых набрал 20 (8+12) очков при показателе полезности +5.