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Лидер чемпионата Украины дозаявил игрока

Лидер чемпионата Украины дозаявил игрока
17:07 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: УХЛ

Новости спорта:ХК Кременчуг вернул в свой состав молодого таланта.

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от «Кременчука». Клуб дозаявил нападающего Богдана Полищука.

19-летний форвард начинал свою карьеру в детско-юношеских командах воскресенского «Химика», а в 2016 году вернулся в Киев и подписал контракт с местными «Дженералз».

В 2017-2019 годах Полищук выступал в составе «Кременчука», с которым выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионатов Украины.

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Всего в чемпионатах Украины нападающий провёл 93 матча, в которых набрал 20 (8+12) очков при показателе полезности +5.

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ХК Донбасс, Новости хоккея, ФХУ, ХК Кременчуг, УХЛ.
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