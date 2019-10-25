Легендарный Овечкин побил уникальный рекорд NHL

Новости спорта:Александр Овечкин забросил рекордное количество шайб на выезде.

Игрок Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин побил рекорд НХЛ в матче регулярного чемпионата против Эдмонтон Ойлерз.

Вашингтон уступил в поединке, но для Овечкина матч стал особенным. Россиянин забросил две шайбы, забив 125-1 гол в выездных матчах лиги, что и стало новым рекордом.

Овечкин превзошел результат Бретта Халла, который продержался 15 лет.

Всего за время своей карьеры Овечкин забросил 250 шайб в большинстве и занимает по этому показателю четвертое место в лиге, уступая Дэйву Андрейчуку, Халлу и Теему Селянне.