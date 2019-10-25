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Легендарный Овечкин побил уникальный рекорд NHL

Легендарный Овечкин побил уникальный рекорд NHL
10:38 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Александр Овечкин забросил рекордное количество шайб на выезде.

Игрок Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин побил рекорд НХЛ в матче регулярного чемпионата против Эдмонтон Ойлерз.

Вашингтон уступил в поединке, но для Овечкина матч стал особенным. Россиянин забросил две шайбы, забив 125-1 гол в выездных матчах лиги, что и стало новым рекордом.

Овечкин превзошел результат Бретта Халла, который продержался 15 лет.

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Всего за время своей карьеры Овечкин забросил 250 шайб в большинстве и занимает по этому показателю четвертое место в лиге, уступая Дэйву Андрейчуку, Халлу и Теему Селянне.

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НХЛ, Хоккей, Александр Овечкин, Новости хоккея.
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