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Украинец завоевал серебро на турнире Grand Slam по дзюдо в Абу-Даби

Украинец завоевал серебро на турнире Grand Slam по дзюдо в Абу-Даби
11:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Фейсбук

Новости спорта:Яков Хаммо принес Украине серебро на турнире Grand Slam по дзюдо в Абу-Даби.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершился международный турнир серии Grand Slam по дзюдо. Украину на высоком уровне представлял лучший дзюдоист страны Яков Хаммо.

В последний день соревнований Яков завоевал престижную серебренную награду, что стало ярким завершением турнира. как для самого Хаммо, так и для его персональных болельщиков, которых в Абу-Даби собралось много.

25-летний донетчанин занял второе место в весовой категории свыше 100 кг. В полуфинале Хаммо победил серебряного призера чемпионата мира азербайджанца грузинского происхождения Ушанги Кокаури, а в финале уступил призеру чемпионатов мира и Европы Рою Майеру из Голландии.

Как сообщалось, двукратная чемпионка мира украинка Дарья Белодед завоевала в Абу-Даби "золото" в весовой категории до 48 кг.

Ранее украинская дзюдоистка Черняк завоевала "бронзу" на престижных соревнованиях в Ташкенте.

Также смотрите видео самой быстрой победы в истории дзюдо: Узбекский дзюдоист Шарофиддин Болтабоев удивил болельщиков на домашнем Гран-при Ташкента, нокаутировав соперника за 4 секунды.

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Все по теме:

Дзюдо, Абу-Даби, Новости дзюдо, Яков Хаммо.
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