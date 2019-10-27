Донбасс сумел обыграть лидера УХЛ

Новости спорта:Донбасс дожал лидера чемпионата ХК Кременчуг.

Сегодня, 27 октября, состоялся центральный матч месяца в УХЛ.

«Кременчуг» – «Донбасс» 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 - Матерухин (Яковлев - бол.) - 13:29, 1:1 - Гриценко (Ворона, Грицких - бол.) - 27:47, 1:2 - Рыбчик (Никифоров - бол.) - 46:47.

Кременчуг: Новицкий (Гордюшин); Григорян - Бабрусев, Созонов (А) - Бондарук, Чердак - Александров, Варава - Жеребцов; Орлов - Серанов - Киселёв (К), Свищев - Горлушко - Ворона, Гриценко (А) - Хришпенц - Боевых, Толстушко - Грицких - Савченко.



Донбасс: Горячевских (Дьяченко); Яковлев - Жовнир, Уилсон - Большаков, Каменьков - Пангелов-Юлдашев, Романенко - Григорьев; Лялька (А) - Захаров (К) - Никифоров, Матерухин - Белухин - Коренчук (А), Рыбчик - Мазур - Разумов, Мостовой - Карпенко - Макарицкий.

В тяжелой борьбе сильнее были гости, эта победа позволила им сократить разрыв от лидера до 8 очков при этом у хоккеистов Витера на две игры меньше.