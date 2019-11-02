WWFC 16 в Харькове: все готово к старту масштабного турнира

Новости спорта:Сегодня, 2 ноября, в Харькове состоится масштабный турнир WWFC: все подробности для любителей MMA.

Сегодня, 2 ноября, большой праздник для любителей ММА. Впервые турнир серии WWFC состоится в Харькове. Местный дворец спорта "Локомотив" готов принять масштабное событие.

Вчера,1 ноября, состоялась церемония официального взвешивания участников турнира WWFC 16 в ТРЦ "Дафи", что стало финальным аккордом подготовки в данному событию. Далее яркий и красочный вечер MMA.

Яркие снимки с церемонии:

Что говорили официальные лица Лиги:

Вице-президент лиги WWFC Денис Перч: «Наконец, завершился последний этап перед стартом WWFC 16. Мы очень ждали конкретно харьковского турнира, ведь в начале этого года мы определили для себя курс на расширение географии именно номерных соревнований. Мы уверены, что харьковская публика также оценит наши старания, и уже завтра, в СК «Локомотив» мы покажем, почему WWFC является лучшим ММА промоушеном Украины»

Промо-ролик турнира WWFC 16 в Харькове:

Последние новости перед турниром:

Уже сегодня, в 18.00 все присутствующие смогут почувствовать атмосферу настоящего профессионального MMA. Местные жители смогут поболеть за своих земляков, ведь на этот раз файткард насчитывает аж 4 харьковчанина. На WWFC 16: 20 профессиональных бойцов из 7 стран мира будут доказывать свои навыки и бороться за титул.

В последние дни перед началом 16-го турнира стало известно, что хедлайнер Блейн О'Дрисколл получил травму в виде сломанного ребра.

Отметим, что именно бой Блейн - Бондарь планировался как главный поединок вечера, но увы... Ирландца в бою с Денисом заменит бразилец Кевин Рангель

Сам спортсмен прокомментировал событие следующим образом: «К сожалению, у меня нет возможности соревноваться завтра из-за сломанного ребра. Это обстоятельство выбило меня из колеи на ближайшее время. Но я быстро восстанавливаюсь, поэтому уже вскоре смогу тренироваться и участвовать в поединках. Блейн 2.0 вернется очень быстро». Вместо него за титул временного чемпиона в паре с Денисом Бондарем будет соревноваться Кевин Рангель.

2 ноября стены гексагона уже готовы принимать пары соперников, а двери спортивного комплекса "Локомотив" будут открыты для всех желающих стать частью этого зрелища. В главных титульных поединках вечера за пояс чемпиона будут бороться: харьковчанин Александр Плетенко против бразильца Уилсона Жуниора, и харьковчанин Денис Бондарь против бразильца Кевина Рангеля.

Полный файткард турнира WWFC 16:

MainCard

Рангель Кевин (Бразилия) - Бондарь Денис (Украина)

Уилсон Жуниор (Бразилия) –ПлетенкоАлександр (Украина)

Мансур Алаа (Египет) - Пасюга Алексей (Украина)

Алиев Белек (Кыргызстан) - Хачатуров Олег (Украина)

PrelimenaryCard

Кубеяшвили Георги (Грузия) - Радченко Сергей (Украина)

Барышев Владимир (Украина) - Калюта Владислав (Украина)

Чибизова Дарья (Украина) - Шакалова Екатерина (Украина)

EarlyPrelims

Выборный Роман (Украина) - Королев Андрей (Украина)

Кукоара Влад (Молдова) - Зинченко Роман (Украина)

Гаврилов Анатолий (Украина) - Завгородний Евгений (Украина)

У любителей ММА, которые не смогут сегодня посетить Харьков, также будет возможность наблюдать за турниром WWFC 16.

Где смотреть WWFC 16?

Хорошая новость для ценителей данного вида спорта. Совсем недавно телеканал ХСПОРТ стал официальным транслятором турниров серии WWFC. Данный ивент не станет исключением, поединки в "Локомотиве" вы можете посмотреть в хорошем качестве начиная с 20:00 на ТК ХСПОРТ.

Напомним, крайний турнир (WWFC 15) состоялся в киевском Дворце спорта 21 сентября. Турнир запомнилдся феерической победой Светланы Гоцык и другими яркими схватками. Результаты и обзоры заставят вас поностальгировать.